Hollanda 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda büyük skandal! Kulüplerine geri gönderildiler

Hollanda 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynayan Ar'jany Martha, Naci Ünüvar, Rio Hillen; Xavi Simons ve Mimeirhel Benita; İtalya ile karşı karşıya gelecekleri hazırlık maçı öncesi konakladıkları otel odasına 2 eskort çağırdı.

Futbolcuların bu davranışının ortaya çıkması sonrası Ar'jany Martha, Naci Ünüvar, Rio Hillen; Xavi Simons ve Mimeirhel Benita kadro dışı bırakıldı.

HOLLANDA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu beş futbolcunun kulüplerine gönderildiği ifade edildi. Açıklamada koronavirüs protokollerinin ihlal edilmesi gerekçe olarak gösterilirken, başka detaya yer verilmedi.

MAÇI KAYBETTİLER

Yaşanan bu gelişmelerin ardından oynanan hazırlık maçında İtalya, Hollanda'yı 3-0 mağlup etti.