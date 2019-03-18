Hollanda saldırganı Türk mü? Hollanda saldırganı kimdir?

Hollanda polisi, Utrecht saldırganının 37 yaşında bir Türk olduğunu açıkladı.

Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği, en 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

TERÖR SALDIRISI OLABİLİR

Hollanda polisi olayın terör saldırısı olabileceğini açıkladı. Polis, terör tehdidini en yüksek seviyeye çıkardı.

CAMİLERİN ETRAFINDA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

?Hükümetin de saldırı üzerine acil toplanacağı belirtildi. Kriz masaları oluşturulurken, Lahey'de Parlamento ve Başbakanlık binası çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ülke çapında güvenlik tedbirleri de artırıldı. Polis, Yeni Zelanda'daki saldırıların ardından özellikle camilerin etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.

SALDIRGAN TÜRK

Yerel medya, kaçan saldırganın saklandığı sanılan bir binanın terörle mücadele ekipleri tarafından kuşatıldığını aktardı. Polis, 37 yaşındaki bir Türk hakkında 'yaklaşılmaması' yönünde uyarıda bulundu.

SALDIRI TRAMVAY HATTINDA GERÇEKLEŞTİ

Saldırının şehirdeki tramvay hatlarından birinde gerçekleştiği bildirildi. Saldırının yaşandığı tramvay polis kordonuna alınırken, çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.

HOLLANDA POLİSİ: TERÖR SALDIRISI OLABİLİR

Terörle mücadele ekiplerinin de bölgeye ulaştığı ifade edildi. Bölgenin üzerinde de helikopterlerin uçtuğu belirtiliyor. Bölge, polis tarafından kordon altına alındı. Hollanda polisi, olayın terör saldırısı olabileceğini açıkladı.

BİRDEN FAZLA SALDIRI OLDU

Hollanda polisi Utrecht kentinde birden fazla saldırı olduğunu açıkladı. Kırmızı bir araçla kaçan saldırgan aranıyor. Haberlerde olay yerinden kaçtığı belirtilen saldırganın gizlendiği sanılan bir binayı kuşattığı ve operasyona hazırlandığı belirtildi.

HOLLANDA BAŞBAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Utrecht'teki durumu "endişe verici" olarak tanımlarken, olayla ilgili bir kriz masası oluşturulduğunu duyurdu. Başkent Lahey'de de Parlamento ve Başbakanlık binası çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı.

ALMANYA HAREKETE GEÇTİ

Hollanda'da birden fazla gerçekleştirilen saldırılar sonrası Almanya, Hollanda sınırındaki güvenlik önlemlerini artırdı.

Utrecht kentinde bugün tren personellerinin grevi vardı. İstasyon ve trenlerde yeteri kadar personelin olmayışı daha büyük bir felaketi önlemiş oldu.