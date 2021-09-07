İlk maçta rakibini Türkiye'de 4-2 mağlup eden ay yıldızlı ekibimiz, bu maçta da galibiyet alarak liderliğini korumayı hedefliyor. Son olarak Cebelitarık'ı deviren takımımız bu maçı da kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Milli takımızın bu zorlu karşılaşmasını izlemek isteyen taraftarlar ise internette Hollanda - Türkiye 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın izle linki...

HOLLANDA - TÜRKİYE 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇI CANLI İZLE

7 Eylül 2021 Salı bugün oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Amsterdam'da, Amsterdam Arena Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakayı canlı olarak izlemek için Hollanda - Türkiye 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

HOLLANDA - TÜRKİYE 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Liderlik mücadelesi için sahaya çıkacak ay yıldızlı ekibimizin bu önemli karşılaşması TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. TRT 1 kanalını canlı olarak izlemek için Hollanda - Türkiye Dünya Kupası Elemeleri maçı TRT 1 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.