Hollandalı 700 avukat, Gazze için toplandı! İsrail’in savaş suçlarından yargılanmalı dediler

Hollanda'da yaklaşık 700 avukat, yayınladıkları ortak bildiri ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında işlediği savaş suçlarında ve insan hakları ihlallerinden yargılanması çağrısında bulundu.

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Hollandalı 700 avukat, Gazze için toplandı! İsrail’in savaş suçlarından yargılanmalı dediler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dünyanın dört bir yanında tepkiler devam ediyor. Hollanda'da yaklaşık 700 avukat, yayınladıkları ortak bildiri ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında işlediği savaş suçlarında ve insan hakları ihlallerinden yargılanması çağrısında bulundu.

"Yasa dışı işgali durdurun ve İsrail'in savaş suçlarını ve insan hakları ihlallerini yargılayın" başlıklı bildiride, Gazze Şeridi'nde giderek kötüleşen durumun büyük bir endişe ve dehşet ile takip edildiği kaydedildi.

İnsan onurunun evrensel ilkelerinin çöküşünü üzüntüyle izlendiği ifade edilen bildiride, "Bu ilkeler, protokolleri düzenlenen ve korunmasına yönelik BM kararları çıkarılan insan hakları sözleşmelerinde belirlenen ilkelerdir. Bu ilkelerin evrensel olarak adlandırılması sebepsiz değildir. Dolayısıyla bu ilkeler, ikamet yeri, etnik kökeni veya dini ne olursa olsun, herkes için geçerli olduğu anlamına gelmektedir. Hukukun başkenti Lahey'in bulunduğu Hollanda'da, hükümetin dünya için ön ayak olması gerekirken ve yüksek sesle ateşkes çağrısı yapması gerekirken, açık bir şekilde kenarda kalmayı tercih etmektedir. Her ne kadar İsrail'in hukuka uyması yönünde yer yer temkinli çağrılar yapılsa da bu çağrıların yoğunluğu yaşanan fiili duruma kıyasla orantısız bir şekilde yapılmaktadır. Hükümetin, İsrail'in yasalara uyacağına dair tam güvene sahip olduğu yönündeki açıklamanın tarihsel olaylar ve şu an yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda kabul edilemez bir açıklamadır" denildi.

"İsrail-Filistin olayında çifte standartların uygulandığı gerçeğine gözlerimizi kapatamayız"

Hollanda dahil olmak üzere uluslararası toplumun çoğunlukla Gazze'de yaşananlar karşısında sessiz kaldığı dile getiren bildiride, "Biz, aşağıda imzası bulunan avukatlar, bu konuda sessiz kalamayız. İsrail-Filistin olayında çifte standartların uygulandığı gerçeğine gözlerimizi kapatamayız. Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde politikacılar en yüksek kulelerden adaletsizliği haykırmak için bir araya gelmişti. Olması gereken de buydu. Ancak şu anda Gazze'nin kuzeyi etnik temizliğe tabi tutulurken ve Filistin halkı Hamas'ın suçlarından dolayı toplu olarak cezalandırılırken, bir araya gelen bu yüksek sesliler, sessizliğe bürünmüştür. İsrail her geçen gün büyük yıkımlara neden olmaktadır. Hamas'ın sivillere yönelik saldırılar kabul edilse dahi İsrail'in buna karşılık olarak yaptığı kıyım ve büyük çaplı yıkım fazlasıyla orantısız olmuştur. Her gün binalara onlarca bomba atılmakta ve binlerce Filistinli sivil ölmektedir. Orantısızlıkları nedeniyle bu saldırılarda insani savaş hukuku sıklıkla ihlal edilmektedir" denildi.

"Sivil bir nüfusu aç bırakmak aynı zamanda savaş hukukunun da ihlalidir"

Sivil-askeri hedef ayrımı yapılmadan gelişigüzel saldırıların gerçekleştirilmesinin savaş hukukunun ihlal edildiğini açıkça gösterdiği belirtilen bildiride, "Ayrıca İsrail, Gazze'nin suya, gıdaya, elektriğe ve yakıta erişimini tamamen engellemiştir. Sivil bir nüfusu aç bırakmak aynı zamanda savaş hukukunun da ihlalidir. Ayrıca İsrail saldırılarında beyaz fosfor kullanıldığı da kaydedilmiştir" denildi.

Gazze Şeridi'nin 16 yıldır dış dünyaya kapalı olduğuna değinilen bildiride, "Saldırılardan kaçmak onlar için bir seçenek dahi değildir. Bu durumu daha da vahim hale getirmektedir" denildi.

"Yüzlerce tır beklemekte"

İsrail'in Mısır üzerinden Gazze Şeridi'ne gönderilecek insani yardımın miktarını dahi belirlediğine dikkat çekilen bildiride, "İsrail'in, sınırda geçişine izin vermediği ve içerisinde insani yardım malzemelerinin bulunduğu yüzlerce tır beklemektedir. Ameliyatların anestezi ve ışık olmadan yapmaya çalışan hastanelerin bu yardım malzemelerine son derece ihtiyaç duymaktadır" denildi.

Hollanda Adalet Bakanı Yeşilgöz'ün sözlerinin arkasında durması çağrısı

Hollanda Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz'ün "Hemen hemen herkes hemfikirdir ki soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları gibi vahşetler cezasız kalmamalıdır. Dünyanın neresinde olursa olsun" sözleri hatırlatılan bildiride, Yeşilgöz'ün sözlerinin arkasında durmasının zamanının geldiği vurgulandı.

"İsrail'in savaş suçlarını ve insan hakları ihlallerini kınamaya çağırıyoruz"

Bildiride, "İsrail rejiminin orantısız tepkisini ve buna bağlı acımasız saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bununla birlikte Hamas'ın saldırılarını da kınıyoruz. Ancak bu saldırılar Gazze'deki Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını haklı çıkarmamaktadır Hollanda hükümetini yasadışı işgale mümkün olan en kısa sürede son vermek için her türlü çabayı göstermeye ve İsrail'in savaş suçlarını ve insan hakları ihlallerini kınamaya çağırıyoruz" denildi.

Hollandalı 700 avukat, Gazze için toplandı! İsrail’in savaş suçlarından yargılanmalı dedi

Hollandalı 700 avukat, Gazze için toplandı! İsrail’in savaş suçlarından yargılanmalı dedi

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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