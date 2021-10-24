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Hollandalı psikologun itirafı şoke etti! 100'den fazla hastaya ‘intihar ilacı’ vermiş!

Hollanda’da Wim van Dijk adlı bir psikolog, 100'den fazla hastaya ‘intihar ilacı’ verdiğini itiraf etti. Ülke basınında 78 Van Dijk’un bu itirafıyla ötenazi yasasıyla ilgili tartışmanın büyümesini amaçladığı belirtildi.

Hollandalı psikologun itirafı şoke etti! 100'den fazla hastaya ‘intihar ilacı’ vermiş!

Hollanda’nın Brabant bölgesinde yaşayan psikolog Wim van Dijk, 100'ü aşkın hastaya "intihar ilacı" olarak bilinen Middel X isimli ilaç verdiğini itiraf etti.

Psikolog Dijk, Volkskrant gazetesiyle yaptığı röportajda, insanların kullandıktan kısa süre içinde yaşamını sonlandırdığı belirtilen Middel X isimli ilacını hastalarına kullandırdığını açıkladı.


Volkskrant'ın haberinde Dijk'in, itiraflarıyla ötenazi yasasıyla ilgili tartışmanın büyümesini amaçladığı belirtildi. Psikolog, söylediklerinin sonuçlarının farkında olduğunu ancak bunun umurunda olmadığını dile getirdi.

Hollandalı psikologun itirafı şoke etti! 100'den fazla hastaya ‘intihar ilacı’ vermiş!

İLAÇLAR YASA DIŞI

Hollanda Adalet Bakanlığı tarafından "intihar pudrası" ve "ölümcül toz" olarak adlandırılan ilacın, satışının ve dağıtılmasının yasaklamasına rağmen yasa dışı yollarla elde edilebildiği belirtildi.

Röportajın basına yansımasıyla birlikte Eindhoven polisi tarafından sorgulanan 78 yaşındaki Dijk hakkında "intihara yardım etme" ve "ilaç kanunlarını ihlal" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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