Hollanda'lı vekil bir kez daha İslam düşmanlığını ortaya koyan paylaşım yaptı

İslamofobik ve ırkçı açıklamaları ile gündemden düşmeyen Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders yine Türkleri ve İslamiyet’i hedef aldı.

YAYINLAMA
Google News

Daha önce defalarca İslam'a, Hz. Muhammed'e, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler eden Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, 28 Mayıs seçimleri sonrası Türkiye ve Türk halkıyla ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın İslam bayrağını taşıyan lider olduğunu belirten Wilders, Türklerin Erdoğan'a oy vererek yanlış yaptığını ve Türklerin hiçbir zaman Avrupa'nın bir parçası olamayacağını söyledi. Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders skandal açıklamasında şu sözleri sarf etti;

"Türklere bir mesajım var. Siz Avrupalı değilsiniz. Ve hiçbir zaman olmayacaksınız. Türkiye gibi bir İslam ülkesi Avrupa'nın bir parçası olamaz.Avrupa'nın savunduğu tüm değerler, özgürlük, demokrasi, insan hakları İslam ile uyumsuzdur.Türkiye Erdoğan için oy kullandı. İslam'ın bayrağını taşımakta. İslam'ın azalmasını istiyoruz. Bu yüzden Türkiye bizden uzak dur."

0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Birleşmiş Milletler İsrail'in 2023'ün başında işgal ettiği bölglerde kaç sayıda Filistinli'yi öldürdüğünü duyurduğunu açıkladı
Birleşmiş Milletler İsrail'in 2023'ün başında işgal ettiği bölglerde kaç sayıda Filistinli'yi öldürdüğünü duyurduğunu açıkladı
Hindistan'ın Orissa eyaletinde feci tren kazası meydana geldi çok sayıda ölü ve yaralı var
Hindistan'ın Orissa eyaletinde feci tren kazası meydana geldi çok sayıda ölü ve yaralı var
Amerika Birleşik Devletler Başkanı Joe Biden mezuniyet töreninde yere düştü
Amerika Birleşik Devletler Başkanı Joe Biden mezuniyet töreninde yere düştü
Rusya, ABD istihbaratının büyük casusluk operasyonunu çökertti
Rusya, ABD istihbaratının büyük casusluk operasyonunu çökertti
Son Haberler
Bileziklerinden Doğan Seranın Mirası: Kadın Girişimcinin Devlet Hibesiyle Yükselen İnancı
Bileziklerinden Doğan Seranın Mirası: Kadın Girişimcinin Devlet Hibesiyle Yükselen İnancı
EYT’lilere müjde! Bugün başlıyor: Başvuran herkese 25 bin 500 TL nakit destek!
EYT’lilere müjde! Bugün başlıyor: Başvuran herkese 25 bin 500 TL nakit destek!
Buket aydın, AK Parti seçmenini küçümseyen sanatçılara demediğini bırakmadı! "Teröristlere oy vereceğime aşağıladığınız o kardeşimle olmayı tercih ederim"
Buket aydın, AK Parti seçmenini küçümseyen sanatçılara demediğini bırakmadı! "Teröristlere oy vereceğime aşağıladığınız o kardeşimle olmayı tercih ederim"
Ak Parti'nin Meclis faaliyetlerini yönetecek isimler belli oldu
Ak Parti'nin Meclis faaliyetlerini yönetecek isimler belli oldu
NASA olay olan görüntülere dair 16 kişilik bir grupla açıklama düzenledi
NASA olay olan görüntülere dair 16 kişilik bir grupla açıklama düzenledi
İngiltere'de marketler hırsızlık olaylarına yeni önlemler alıyor, gıdaların üzerine alarm taktılar!
İngiltere'de marketler hırsızlık olaylarına yeni önlemler alıyor, gıdaların üzerine alarm taktılar!
Çok Okunanlar
Taş Düşürme Belirtileri Nelerdir? Böbrek Taşı Düşürme Neden Olur?
Taş Düşürme Belirtileri Nelerdir? Böbrek Taşı Düşürme Neden Olur?
Süleyman Soylu Soylu PKK terör örgütüne vurulan darbeyi sosyal medya hesabından açıkladı
Süleyman Soylu Soylu PKK terör örgütüne vurulan darbeyi sosyal medya hesabından açıkladı
Liselere Geçiş Sistemi Sınavı yarın 9.30 da başlayacak
Liselere Geçiş Sistemi Sınavı yarın 9.30 da başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğanın göreve başlama törenine 21 davlet başkanı 13 başbakan katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğanın göreve başlama törenine 21 davlet başkanı 13 başbakan katılacak
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece saatlerinde füze saldırısı gerçekleştirdi, 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gece saatlerinde füze saldırısı gerçekleştirdi, 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti
Bilim insaları açıkladı, Güneş'ten 10 bin kat daha büyük yıldız!
Bilim insaları açıkladı, Güneş'ten 10 bin kat daha büyük yıldız!
Yorumlananlar
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
Fethullah terör örgütü bağlantılı Hakan Şükür Cumhurbaşkanılığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti.
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz