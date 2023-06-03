Hollanda'lı vekil bir kez daha İslam düşmanlığını ortaya koyan paylaşım yaptı

Daha önce defalarca İslam'a, Hz. Muhammed'e, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler eden Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, 28 Mayıs seçimleri sonrası Türkiye ve Türk halkıyla ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın İslam bayrağını taşıyan lider olduğunu belirten Wilders, Türklerin Erdoğan'a oy vererek yanlış yaptığını ve Türklerin hiçbir zaman Avrupa'nın bir parçası olamayacağını söyledi. Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders skandal açıklamasında şu sözleri sarf etti;