Honda Türkiye fabrikası kapanıyor mu? Honda Türkiye'den çekiliyor mu?

Honda, İngiltere fabrikasını kapatma kararı aldı ve 3500 çalışanın işsiz kalmasına sebep oldu. . 2021 yılında icraata geçireceği Honda'nın bu kararı sonrası Türkiye'de de Honda fabrikasını kapatacak mı? Honda Türkiye'den çekiliyor mu? sorularını gündeme getirdi. Peki Honda Türkiye hakkında ne dedi? Merak edilen cevap haberimizde...

HONDA TÜRKİYE KAPANIYOR MU?

Honda, İngiltere'de bulunan fabrikasını 2021 yılında kapatma kararı aldı. 3500 çalışanın işsiz kalmasına neden olacak bu gelişme sonrası gözler Honda'nın Avrupa'da bulunan diğer fabrikası olan Türkiye'ye çevrildi.

Reuters'a konuşan Honda yetkilileri, 2021 yılında Civic modelinin Türkiye'de üretilmeyeceğini, Türkiye'deki operasyonların paydaşlarla yapılan yapıcı görüşmeler neticesinde sürdürüleceğini söyledi.

HONDA İNGİLTERE NEDEN KAPANDI?

Honda, Avrupa'daki merkezini İngiltere'de tutmaya devam edecek. İngiltere'deki fabrikanın kapatılma nedenini ise yetkililer, küresel pazarda yaşanan beklenmeyen gelişmelerden kaynaklandığı belirtildi.