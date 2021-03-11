Honduras'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Honduras'ın Bayrağı Nasıldır?

Honduras, Orta Amerika'da bir demokratik cumhuriyettir. Britanya Hondurası'ndan farklı olarak İspanyol Hondruras'ı olarak da bilinir. Batısında Guatemala, güneybatısında El Salvador, güneydoğusunda Nikaragua bulunur.

Honduras'ın Başkenti?

“Tegucigalpa” şehri Honduras'ın başkentidir.

Honduras'ın Para Birimi Nedir?

“Lempira”Honduras'ın para birimidir.

Honduras'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Honduras'ın telefon alan kodu : + 504

Honduras'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Honduras

Honduras'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Tegucigalpa

Honduras'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Honduras

Honduras'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Tegucigalpa

Honduras'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İspanyolca

Honduras'ın Bayrağı Nasıldır?