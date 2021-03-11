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Honduras'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Honduras'ın Bayrağı Nasıldır?

Honduras'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Honduras'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Honduras hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Honduras'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Honduras'ın Bayrağı Nasıldır?

Honduras, Orta Amerika'da bir demokratik cumhuriyettir. Britanya Hondurası'ndan farklı olarak İspanyol Hondruras'ı olarak da bilinir. Batısında Guatemala, güneybatısında El Salvador, güneydoğusunda Nikaragua bulunur.

Honduras'ın Başkenti?

“Tegucigalpa” şehri Honduras'ın başkentidir.

Honduras'ın Para Birimi Nedir?

“Lempira”Honduras'ın para birimidir.

Honduras'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Honduras'ın telefon alan kodu : + 504

Honduras'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Honduras'ın Bayrağı Nasıldır?

Honduras'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Honduras

Honduras'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Tegucigalpa

Honduras'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Honduras'ın Bayrağı Nasıldır?

Honduras'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Honduras

Honduras'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Tegucigalpa

Honduras'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Honduras'ın Bayrağı Nasıldır?

Honduras'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İspanyolca

Honduras'ın Bayrağı Nasıldır?

Honduras'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Honduras'ın Bayrağı Nasıldır?

 

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