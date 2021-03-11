Honduras'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Honduras'ın Bayrağı Nasıldır?
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Honduras, Orta Amerika'da bir demokratik cumhuriyettir. Britanya Hondurası'ndan farklı olarak İspanyol Hondruras'ı olarak da bilinir. Batısında Guatemala, güneybatısında El Salvador, güneydoğusunda Nikaragua bulunur.
Honduras'ın Başkenti?
“Tegucigalpa” şehri Honduras'ın başkentidir.
Honduras'ın Para Birimi Nedir?
“Lempira”Honduras'ın para birimidir.
Honduras'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Honduras'ın telefon alan kodu : + 504
Honduras'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Honduras
Honduras'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Tegucigalpa
Honduras'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Honduras
Honduras'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Tegucigalpa
Honduras'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İspanyolca
Honduras'ın Bayrağı Nasıldır?