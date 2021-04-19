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Hong Kong’da mutasyonlu virüs paniği! Covid-19’un İngiltere mutasyonu tespit edildi

Hong Kong'da korona virüsün İngiltere mutasyonunun tespit edilmesinin ardından alarma geçildi. Ülkede Hindistan, Pakistan ve Filipinler ile karşılıklı uçuşlar durduruldu.

Hong Kong’da mutasyonlu virüs paniği! Covid-19’un İngiltere mutasyonu tespit edildi

Dünya genelinde yeni tip korona virüs salgını yayılmaya devam ederken Hong Kong'da, İngiltere'de ortaya çıkan N501Y mutasyonu ilk kez tespit edildi. Hong Kong'da son 14 günde yurt dışı kaynaklı vakaların tespit edilmesiyle Hindistan, Pakistan ve Filipinler "yüksel riskli ülkeler" kategorisine alındı.

KARŞILIKLI UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Mutasyonun doğrulanmasının ardından Hong Kong ile Hindistan, Pakistan ve Filipinler arasındaki karşılıklı uçuşlar 2 hafta boyunca askıya alındı. Yarından itibaren geçerli olacak karara göre Hindistan, Pakistan ve Filipinler'de son 21 gün içerisinde 2 saatten fazla kalan ziyaretçiler de Hong Kong'a giremeyecek. Hong Kong'da 11 bin 684 korona virüs vakası tespit edilirken, 209 korona virüs kaynaklı can kaybı kaydedildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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