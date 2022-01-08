Hong Kong'dan yeni salgın için önlemler! Uçuş, etkinlik, servis yasağı...

Yapılan açıklamaya göre, 8 Ocak'tan başlayarak aralarında İngiltere ve ABD'nin olduğu 8 ülkeye uçuşlar 2 hafta için durdurulacak. 7 - 20 Ocak tarihleri arasında yapılması planlanan büyük etkinlikler iptal edilirken, kapalı mekanlarda akşam yemeğe servisinin 7 Ocak'tan itibaren yerel saat ile 18.00'da sona ereceği belirtildi. Vatandaşlar önlemler alınmadan önce, yiyecek ve temel ihtiyaç malzemelerini aldı.

170 KİŞİ KARANTİNADA

Hong Kong'da hükümet yetkilisinin doğum gününe katılan 170 kişi karantinaya alındı. Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, yerel hükümet yetkilisinin doğum günü partisinin ardından bazı kişilerde Kovid-19 görülmesi üzerine eğlenceye katılan 170 kişi karantinaya alındı.

Yerel basındaki haberlere göre, Hong Kong hükümetinin Çin'in ana karasındaki Şıncın ile Hong Kong arasındaki Çienhay Özel Ekonomik Bölgesi'nde irtibat görevlisi olan Witman Hung adına düzenlenen partiye katılanlar arasında 9 hükümet görevlisi ile 20 milletvekili bulunuyordu. Partiye katılanlardan ikisinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle tüm katılımcılar, 14 günlük zorunlu karantinaya sevk edildi.

HÜKÜMET YETKİLİLERİNİN DAVRANIŞLARI DOĞRU DEĞİL

Karantinaya alınan hükümet yetkilileri arasında Hong Kong Emniyet Müdürü Raymond Siu, İç İşleri Bakanı Caspar Tsui ve Göçmenlik Dairesi Başkanı Au Ka-wang'ın bulunduğu bildirildi. Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, yaptığı açıklamada, kentte Omicron varyantı taşıyan vakaların yayıldığı bir dönemde hükümet yetkililerinin böyle bir kutlamaya katılmasının doğru örnek teşkil etmediğini belirtti.

Hong Kong'da Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından, restoran ve yemek büfelerinin saat 18.00'den sonra hizmet vermesi yasaklanmış, müzeler, güzellik ve spor salonlarının 2 hafta süreyle kapatılmasına karar verilmişti.

Kentte son 24 saatte 26'sı yurt dışı kaynaklı 33 vaka görüldüğü bildirildi.

Kovid-19 testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen 30 vaka belirlendiğine işaret edildi. Hong Kong, bu türden vakaları genel toplama dahil etmiyor, "asemptomatik vaka" olarak yarı sınıflandırıyor. Hong Kong'da bugüne kadar 12 bin 865 vaka görüldü, 213 kişi hayatını kaybetti, 389 hastanın ise tedavisi sürüyor.