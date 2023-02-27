Horacio Orzan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Horacio Orzan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Horacio Orzan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Horacio Orzan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Horacio Orzan 14 Nisan 1988 tarihinde Santa Sylvina şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Horacio de Dios Orzán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Horacio Orzan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Primotempo yapmaktadır. Horacio Orzan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Horacio Orzan'nin FBC Melgar ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Horacio Orzan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/horacioorzan/

http://www.facebook.com/horacio.orzan.5

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Horacio Orzan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Horacio Orzan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Horacio Orzan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Horacio Orzan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sarmiento (R)

19 Temmuz 2012 yılında Newell's

14 Temmuz 2015 yılında Tigre

30 Haziran 2016 yılında Newell's

2 Ağustos 2016 yılında Uni. Católica

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

13 Eylül 2017 yılında Sarmiento (R)

1 Şubat 2019 yılında Mushuc Runa SC

1 Ocak 2021 yılında FBC Melgar

Horacio Orzan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Horacio Orzan şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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