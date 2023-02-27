Hossein Shahriyari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hossein Shahriyari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hossein Shahriyari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hossein Shahriyari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hossein Shahriyari 22 Ağustos 1998 tarihinde Shiraz, Fars şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da حسین شهریاری şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hossein Shahriyari Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mehdi Khorrami yapmaktadır. Hossein Shahriyari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Kerman futbol takımında oynamaktadır. Mes Kerman takımına 20 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Hossein Shahriyari'nin Mes Kerman ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hossein Shahriyari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hossein Shahriyari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hossein Shahriyari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hossein Shahriyari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Fajr Sepasi

20 Eylül 2020 yılında Mes Kerman

Hossein Shahriyari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hossein Shahriyari şuan Mes Kerman takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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