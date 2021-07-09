Dersimli ozan Hozatlı Ahmet Yurt Dede, 87 yaşında vefat etti. Anadolu'nun Kayıp Şarkıları albümünde 'Eşrefoğlu' türküsünü seslendiren Ahmet Yurt'un eşi Fethiye Yurt da 2 hafta önce hayatını kaybetmişti. Sevenlerini yasa boğan haberin ardından arama motorlarında " Hozatlı Ahmet Yurt dede kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? " soruları yanıt arandı.

HOZATLI AHMET YURT DEDE KİMDİR? NERELİ?

Ahmet Yurt, 1934 yılında dünyaya gelmiştir. 87 yaşında hayata veda eden halk ozanı Dersimlidir. Yaşamı boyunca Dersim halkı da dahil olmak üzere ülkenin dört bir yanına türkülerini duyurmuş, günümüz sanatçıları tarafından örnek alınmıştır. Türk halkı tarafından benimsenen ünlü halk ozanı Ahmet Yurt milyonların zihninde " Dede " lakabıyla yer etmiştir.

HOZATLI AHMET YURT DEDE ÖLDÜ MÜ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü halk ozanı Ahmet Yurt Dede, bugün hayata gözlerini yumdu. Doğal sebeplerden dolayı kaybettiğimiz ozanın ölüm haberini alan siyasiler, ünlüler ve sevenleri üzüntülerini sosyal medya yoluyla bildirdiler.

ÖLÜMÜ SİYASİDEN ÜNLÜSÜNE HERKESİ YASA BOĞDU

Ölüm haberinin ardından üzüntülerini dile getiren siyasiler ve ünlü isimler sosyal medya hesaplarından Hozatlı Ahmet Yurt'a veda ettiler.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Anadolu’muzun has bahçesinden yolumuzu aydınlatan bir değeri daha kaybettik… Sazının teliyle yüreğimizi titreten halk ozanımız Hozatlı Ahmet Yurt Dede’yi kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum” mesajı paylaştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, " Sazıyla sözüyle insanımızın sesi olup, kültürümüzü nesilden nesile aktaran, büyük bir Ozanımız Hozatlı Ahmet Yurt Dede’nin vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." paylaşımında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, " Has bahçenin çiçeği, büyük ozan Ahmet Yurt'u kaybettik. Devri daim olsun " notuyla halk ozanının bir türküsünü paylaştı.

Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, " Hozatlı Ahmet Yurt dede seyri Yolcuğunda dem vurdu. Uğurlar ola." notuyla halk ozanının türküsünü paylaşarak veda eden isimlerden oldu.