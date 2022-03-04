Otorizasyon ne demek, TDK'ya göre Otorizasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Seeing a talking cat in a dreamHaving diarrhea in a dreamKozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSeeing someone is fainting in a dreamDemokratik Kongo Cumhuriyeti'nde şoke eden olay! Üçüz kız kardeşler aynı gün aynı damatla evlendiler!Giving food to a relative in a dreamSon dakika | Benzine 69 kuruş, motorine 84 kuruş zam geldi!Ezelhan isminin anlamı nedir, Ezelhan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Mekbule isminin anlamı nedir, Mekbule ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Hrant Dink cinayetindeki firari hükümlü Ahmet İskender yakalandı! Trabzonspor detayı tepki topladı! "Kasıtlı mı yapılıyor?"

Hrant Dink cinayetindeki firari hükümlü Ahmet İskender yakalandı! Trabzonspor detayı tepki topladı! "Kasıtlı mı yapılıyor?"

Hrant Dink cinayeti davasının firari hükümlüsü Ahmet İskender'ın Kırgızistan'da yakalandığı öğrenildi. İskender'in basına servis edilen fotoğrafında Trabzonspor eşofmanı giymiş olması taraftarların tepkisini çekti.

Hrant Dink cinayetindeki firari hükümlü Ahmet İskender yakalandı! Trabzonspor detayı tepki topladı! "Kasıtlı mı yapılıyor?"

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007 tarihinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Hrant Dink'in davasında 14 yıl 4 aylık hapis cezası kesinleşen firari hükümlü Ahmet İskender, yıllar sonra Kırgızistan’da sahte pasaportla yakalandı. İskender'in basına servis edilen fotoğrafında Trabzonspor logosunun yer aldığı bir üst olması bordo-mavili ekibin taraftarlarının tepkisine neden oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili Kırgızistan İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Aşırılık ve Yasa Dışı Göçle Mücadele görevlileri, sahte belge kullandığı tespit edilen Türki vatandaşı 38 yaşındaki Ahmet İskender’i gözaltına aldı.

Hrant Dink cinayetindeki firari hükümlü Ahmet İskender yakalandı! Trabzonspor detayı tepki topladı! Kasıtlı mı yapılıyor?

BİRÇOK SUÇTAN ARANIYOR

İskender’in yapılan incelemesinde pasaportunun ve ehliyetinin sahte olduğu ortaya çıktı. İskender'in, gazeteci Hrant Dink cinayetine ilişkin dava kapsamında da arama kararının bulunduğu öğrenilirken, bu kararın yanı sıra "organize suçlara karışmak” ve “yasa dışı silah bulundurmak” suçlarından da hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.

TRABZONSPOR DETAYI TEPKİ ÇEKTİ

Ahmet İskender'in Kırgızistan'da yakalandığına dair haberlerin yer aldığı fotoğraflarda Trabzonspor logolu giysi giydiği fotoğrafların kullanılması dikkat çekti. Taraftarlar bunun kasıtlı olduğunu dile getirerek, cinayetten suçlu bulunmuş bir kişinin Trabzonspor ile bağdaşlaştırılmaya çalışıldığını ve algı oluşturulmak istendiğini belirtti.

Hrant Dink cinayetindeki firari hükümlü Ahmet İskender yakalandı! Trabzonspor detayı tepki topladı! Kasıtlı mı yapılıyor?

AYNI DURUMU FENERBAHÇE DE YAŞAMIŞTI

Benzer bir durum daha önce Fenerbahçe'nin de başına gelmişti. Çiflik Bank'ın kurucusu "tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın yıllar sonra yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Aydın'ın havaalanında çekilen görüntülerinde üzerinde Fenerbahçe forması olması camiadan tepki toplamıştı.

Hrant Dink cinayetindeki firari hükümlü Ahmet İskender yakalandı! Trabzonspor detayı tepki topladı! Kasıtlı mı yapılıyor?

Ramazan Sarı
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT