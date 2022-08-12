HSBC'nin dolar tahmini duyanları şoke etti! Bu kadar yükselirse piyasa çöker!

Herhangi bir düşüş görülmeyen dolar kuruna dair çeşitli ekonomistler ve bankalar tarafından tahminler yapılıyor. HSBC de, 2023 yılının sonlarına doğru doların Türk Lirası kuru tahminini paylaştı. İşte o şaşırtıcı tahmin...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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HSBC'nin dolar tahmini duyanları şoke etti! Bu kadar yükselirse piyasa çöker!

Temmuz ayı bitip ağustos ayına girerken, yeni ay ile birlikte dolar kuru da 2022 rekorunu kırarak 18'e dayanmıştı. Merkez Bankası faizi serbest bıraktığını açıklamış, bu kararın döviz kurlarını olumlu etkilemesi beklenmişti. Turizm sektörünün canlanması, ülkeye giren döviz miktarının artması, Merkez Bankasının faizi serbest bıraktığını açıklamasına rağmen dolar kurunda herhangi bir düşüş görülmedi. Kısa süreli bir düşüş olsa da süratle geri yükseliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dolar kurunun normal seviyeye ulaşması için vatandaşların dolarlarını bozdurmalarını tavsiye etmişti. Fakat vatandaşlar, bankadaki paralarını döviz olarak mevduat hesaplarında tutuyor. Bu da döviz kurunun yükselmesine neden oluyor. Herhangi bir düşüş görülmeyen dolar kuruna dair çeşitli ekonomistler ve bankalar tarafından tahminler yapılıyor. HSBC de, 2023 yılının sonlarına doğru doların Türk Lirası kuru tahminini paylaştı. İşte o şaşırtıcı tahmin...

HSBC'nin dolar tahmini duyanları şoke etti! Bu kadar yükselirse piyasa çöker!

DOLAR TAHMİNİ ŞOKE ETTİ

Dolar kuru yüksek bir seviyede seyrederken Türk Lirası karşısındaki seyrine dair yapılan raporlar paylaşılıyor. HSBC'de bu anlamda bir rapor yayınlayarak, Türk Lirası’nın dördüncü çeyrekte daha fazla değer kaybı baskısı ile karşı karşıya kalabileceğinin altını çizdi.

Banka, daha önce yayınlamış olduğu raporlara güncelleme getirdi. Daha önce 17,5 olarak açıkladığı USD-Türk Lirası için 2023 yıl sonu tahminini 19,5 lira olarak değiştirerek aktardı. Dolar tahmini ise şoke etti.

HSBC'nin dolar tahmini duyanları şoke etti! Bu kadar yükselirse piyasa çöker!

“Beklediğimiz gibi, TRY artan enflasyonun reel faizleri daha da bastırmasının etkisiyle son aylarda zayıfladı, “liralaşma” etkisi ivme kaybetti ve cari işlemler açığı genişledi” şeklinde açıklama yapan banka, doların en az 3 TL daha yükseleceğini söyleyerek dolar Türk Lirası kuru için 2023 ikinci çeyrek sonu tahminini de 18,2 TL'den 21,0 TL'ye çıkardı.

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