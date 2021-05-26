Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, boşalan 7 HSK koltuğu için yeni üyelerin 4'ünün Cumhur İttifakı, 3'ünün ise Millet İttifakı yetkililerince belirlenmesine karar verildi. Akabinde alınan kararla birlikte, Cumhur Şahin de HSK üyeleri arasındaki yerini aldı. Peki HSK üyesi Cumhur Şahin kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? İşte detaylar...

HSK ÜYESİ CUMHUR ŞAHİN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

62 yaşındaki Cumhur Şahin, 1959 senesinde Yozgat'ta dünyaya geldi.

Cumhur Şahin sırasıyla, 1984 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimsel Enstitüsünde eğitim aldı.

Cumhur Şahin, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan son oylama ile 26 Mayıs 2021 tarihinde Hakimler Savcılar Kurulu’na getirildi.

CUMHUR ŞAHİN EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Cumhur Şahin'in özel yaşamına dair net bilgilere erişilememiş olup bu sbebple evli olup olmadığı ve çocuk sayısı bilinmemektedir. Araştırmalarımız devam etmekte olup, bilgiler netleştiğinde haberimiz güncellenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.