HSK üyesi Ergün Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internette en çok aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

ERGÜN ŞAHİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili görevini sürdüren Ergün Şahin, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasının koordinatörlüğü üstlendi. Karadeniz Ereğli ilçesi’ne bağlı Keşkek Köyü’nde dünyaya gelen Ergün Şahin, Ankara Başsavcı Vekilliği görevini sürdürdü.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Ergün Şahin'in evli olup olmadığıyla ilgili bir net bir bilgi bulunmamaktadır.

26 Mayıs 2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda yapılan son oylama ile Ergün Şahin, Hakimler Savcılar Kurulu’na getirildi.