Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na dört yeni üye atadı. O isimlerden biri de Mehmet Akif Ekinci oldu. HSK üyesi Mehmet Akif Ekinci kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları internette en çok aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

MEHMET AKİF EKİNCİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halen HSK 1. Dairesi üyesi olan Mehmet Akif Ekinci’yi de yeniden üye olarak atadı. Şırnak Cizre'de 1967'de dünyaya gelen Ekinci, 1992'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul hakim adaylığından sonra sırasıyla Mardin, Meriç, Silivri ve İstanbul Cumhuriyet savcılıkları görevlerinde bulundu. 2017 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevini yürütürken HSK üyeliğine atandı. Ekinci, İstanbul’da 17-25 Aralık sonrası ve 15 Temmuz darbe sürecinde FETÖ ile mücadelede aktif rol aldı.

İstanbul hakim adaylığından sonra sırasıyla Mardin, Meriç, Silivri ve İstanbul Cumhuriyet savcılıkları görevlerinde bulunan Ekinci, son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevini yürütmektedir.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Mehmet Akif Ekinci evli ve bir çocuk babası.

Mehmet Akif Ekinci, 27 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan karara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na atandı.