HTS kayıtları vatandaşlarca internet mecrasında çokça aratılmaya başlandı. Biz de bu konuyla ilgili HTS kayıtları kaç yıl saklanır? 2022 Telefon kayıtları geriye dönük kaç yıl saklanır? HTS kayıtları neyi gösterir? sorularıyla haberimizde derledik.

HTS KAYITLARI NEDİR?

Telefon üzerinden sağlanan iletişim trafiğine HTS kayıtları denir.

HTS KAYITLARI NEYİ GÖSTERİR?

HTS Kayıtları, kişilerin telefonlarıyla gerçekleştirdikleri görüşmelerin arayan, aranan, arama zamanı, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgilerini kapsamaktadır.

HTS KAYITLARI KAÇ YIL SAKLANIR 2022? 2022 TELEFON KAYITLARI GERİYE DÖNÜK KAÇ YIL SAKLANIR?

Ceza Muhakemeleri Kanunu (m.135/4), Hukuk Muhakemeleri Kanunu’da öngörülen süreler dikkate alınır.

İletişimin tespiti kararı iki ay için verildiğinde, bu karar sadece iki ay için geçerli olacak, iki ayın bittiği son güne kadar şüpheli veya sanığın iletişim kayıtları geçmişe dönük ve süre sınırı olmaksızın elde edilebilecektir.

HTS KAYDI NEREDEN VE NASIL ALINIR?

HTS raporunun çıkartılması için mahkeme kararının olması gerekmektedir. Mahkeme onayı tarafından alınan onayın ardından operatörlerden HTS raporu alınmaktadır.

HTS KAYDI KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

HTS raporu ya da HTS kayıtları ortalama olarak 7 ile 30 gün arasında çıkmaktadır. HTS Raporunun çıkma süreci kişinin işlemiş olduğu suçun niteliğine ve davanın süresine göre 7 ile 30 gün arasında çıkarılmaktadır.

HTS KAYITLARI HANGİ DURUMLARDA İSTENİR?

a) T.C.K.’da yer alan;

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (Madde 79, 80),

Kasten öldürme (Madde 81, 82, 83),

İşkence (Madde 94, 95),

Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, Madde 102),

Çocukların cinsel istismarı (Madde 103),

Nitelikli hırsızlık (madde 142) ve yağma (madde 148, 149),

Uyuşturucu veya uyarıcı Madde imal ve ticareti (Madde 188),

Parada sahtecilik (Madde 197),

(Mülga alt bent: 21/02/2014-6526 S.K./12. md)Fuhuş durumları (Madde 227),

Rüşvet durumları (Madde 252),

İhaleye fesat karıştırma olayları (Madde 235),

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama davaları(Madde 282),

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak adına yapılmış suçlar (madde 302),

Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı işlenen Suçlar (madde 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),

Devlet Sırlarına Karşı İşlenen Suçlar ve Casusluk Suçları (Madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337),

b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (Madde 12) suçları.

c) (Ek bend: 25/05/2005-5353 S.K./17.mad) Bankalar Kanununun 22 nci Maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu, *1*

d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.

e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü Maddelerinde tanımlanan suçlar.