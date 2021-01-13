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  3. Huawei'den skandal aplikasyon! Çin'de sokakta yürüyen Uygurların tespitini yapıyor

Huawei'den skandal aplikasyon! Çin'de sokakta yürüyen Uygurların tespitini yapıyor

Çin teknoloji şirketi Huawei'nin, yayalar arasında Uygur Türkü olup olmadığını tespit edebilen bir sistemin patentini almak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Huawei'den skandal aplikasyon! Çin'de sokakta yürüyen Uygurların tespitini yapıyor

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Huawei firması Çin'de sokakta yürüyen Uygurların tespitini sağlayan teknolojinin patenti için başvuru yaptığı öne sürüldü.

ABD merkezli bir araştırma şirketinin BBC ile paylaştığı belge, başvuru yapıldığını doğruluyor. Çin merkezli başka bazı teknoloji şirketleri de benzer başvurular yapmıştı. Huawei yetkilileri daha önce hiçbir teknolojik sistemlerinin etnik grupları tespit etmek için tasarlanmadığını söylemişti.  Şirket şimdi ise patenti değiştirme planları yapıyor.

AMAÇ ÇALIŞMA KAPLARINDAKİ UYGURLAR

Huawei bu sistemin patentini almak için, Çin Bilim Akademisi ile birlikte ilk olarak Temmuz 2018'de başvuruda bulundu.

Patent başvurusunda, sokaklarda video ve görüntü kaydı alınan, fotoğrafları çekilen yayaların bazı özelliklerinin belirlenmesi için yapay zeka tekniklerinin sağladığı derin öğrenme yöntemleri tanımlanıyor.

Bu özellik, bedenin farklı duruş ve hareketlerinin sonuçları nasıl etkilediğine odaklanıyor, örneğin bir kişi oturuyorsa veya ayaktaysa tespit edebiliyor.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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