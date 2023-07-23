HÜDA PAR saldırganı tutuklandı! katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

HÜDA-PAR Adana İl Başkanlığı binasında, il başkanı Salih Demir’i bıçakla yaralayıp, il sekreteri Sacit Pişgin’i öldüren 71 yaşındaki saldırgan tutuklandı. Katil zanlısının ifaedesi ortaya çıktı.

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HÜDA PAR saldırganı tutuklandı! katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

eyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi'nde bulunan HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı binasına dün öğleden sonra 71 yaşındaki A.S. bıçakla saldırmış, il başkanı Salih Demir’i bıçakla yaralayıp, il sekreteri Sacit Pişgin’i öldürmüştü.

Olaydan hemen sonra polis tarafından gözaltına alınan şüpheli sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.

HÜDA PAR saldırganı tutuklandı! katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

HÜDA PAR SALGIRGANININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sacit Pişgin ile Salih Demir'in namaz kıldığı sırada saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin uzun yıllardır aynı mahallede yaşadığı, il başkanlığı binasına 100 metre ileride oturduğu ve psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, şüphelinin ifadesinde "Vahiy geldi ve ben de bıçaklayarak öldürdüm" dediği öğrenildi.

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