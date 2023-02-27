Hugo Domingos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Domingos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Domingos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Domingos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Domingos 28 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Antonio Monteiro Domingos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Domingos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dropkick yapmaktadır. Hugo Domingos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Hugo Domingos'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hugo Domingos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Domingos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hugo Domingos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Domingos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Fola Esch U19

1 Temmuz 2019 yılında CS Fola Esch

Hugo Domingos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Domingos şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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