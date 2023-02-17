Hugo Freitas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Freitas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Hugo Freitas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hugo Freitas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Hugo Freitas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Freitas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Freitas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Freitas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Freitas 3 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Freitas Gouveia şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Freitas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MZ Esportes Group yapmaktadır. Hugo Freitas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferroviário Atlético Clube (CE) futbol takımında oynamaktadır. Ferroviário Atlético Clube (CE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hugo Freitas'nin Ferroviário Atlético Clube (CE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hugo Freitasboyu ve yaşı kaç

Hugo Freitas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Freitas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Hugo Freitas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Freitas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Aralık 2019 yılında ASA

21 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

4 Kasım 2020 yılında Salgueiro

12 Ocak 2021 yılında Caucaia-CE

29 Mart 2021 yılında AD Bahia-BA

26 Mayıs 2021 yılında Caucaia-CE

8 Temmuz 2021 yılında Guarany-CE

11 Ekim 2021 yılında Ferroviário-CE

10 Ocak 2022 yılında Iguatu-CE

24 Şubat 2022 yılında Pouso Alegre

25 Mart 2022 yılında Campinense-PB

1 Ocak 2023 yılında Ferroviário-CE

Hugo Freitas kimdir

Hugo Freitas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Freitas şuan Ferroviário Atlético Clube (CE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Hugo Freitas nereli

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