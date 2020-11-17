Süper Lig'de artan koronavirüs vakalarıyla birlikte erteleme maçlarının sıklaşması, fikstüründe sıkışmasını beraberinde getirdi. Şu ana kadar, Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. ve 3. Ligler'de ertelenen birçok maçın hala ne zaman oynanacağı belli olmadı. 2021 yazında Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Futbol Takımımız için Süper Lig'in en geç 14 Mayıs'ta bitmesi gerekiyor. Ancak koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen maçların bu kadar sıklaşması, TFF'de, 'Hükmen yenilgi' konusunu gündeme getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda, koronavirüs vakaları nedeniyle 14 oyuncu sahaya çıkaramayan kulüpler, hükmen yenik sayılıyor. Geçtiğimiz haftalarda bunun örneğini Pendikspor - Düzcespor maçında görmüştük. Düzcespor, 14 oyuncu ile sahaya çıkamamış, hükmen yenik sayılmış ve Pendikspor, maç oynanmadan bir üst tura atlamıştı. Bu kararın Süper Lig'de de uygulanması gündemde. Konuya dair, TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu. Peki, Hükmen yenilgi nedir, ne demek? Hükmen yenilgi sebepleri | Süper Lig'de hükmen yenilgi olacak mı? İşte detaylar...

HÜKMEN YENİLGİ NEDİR, NE DEMEK?

Hükmen, kesin hüküm sonucu kazanmak ya da kaybetmektir. Hüküm karardır. Galibiyet ya da yenilgi fiilen değil bir karar sonucu olarak belirlenir. TFF'nin Süper Lig'de tartışmaya açtığı hükmen yenilgi kavramında, 14 futbolcu ile sahaya çıkamayacak olan takımlar, maç oynanmadan 3-0 yenik sayılacak.

SÜPER LİG'DE HÜKMEN YENİLGİ OLACAK MI?

Futbol gündeminde oldukça tartışma yaratan hükmen yenilgi konusunu "Kulüpler Birliği'ne sunduk." diye açıklayan Nihat Özdemir, "Artık zaman konusunda kımıldayacak halimiz yok. “Altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz” dedik kulüplere. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız, yapacak bir şeyimiz kalmıyor, hükmen yenilgi dışında. Bizim hedefimiz, bütün maçların zamanında oynanarak ligin tamamlanması. Konu başlığımız bu. Siz kulüpler olarak bunu tartışın ve bir karara varın. 16 Mayıs'ta lig bitmeli çünkü hemen ardından Avrupa Şampiyonası'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile oynayacağımız maçlar var."