Hukuk birincisinin konuşma yaptırılmadı iddiasına (İÜ) Rektörlüğü, inceleme başlattı

Bu gün sosyal medyada gündem olan Hukuk birincisi Muhammet Emin Ay'a mezuniyet konuşma yaptırılmadı iddiasına (İÜ) Rektörlüğü, inceleme başlattı

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Hukuk birincisinin konuşma yaptırılmadı iddiasına (İÜ) Rektörlüğü, inceleme başlattı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Muhammet Emin Ay, mezuniyet töreninde bölümü birincilikle bitirenlere tanınan konuşma hakkının kendisine verilmediğini öne sürdü.

Konuşma metnini daha sonra sosyal medyadan paylaşan paylaşan Ay'ın, 28 Şubat'a ve Necmettin Erbakan'a atıf yapması dikkat çekti. İstanbul Üniversitesi rektörlüğü ise yaptığı açıklamada iddiaya ilişkin inceleme başlattığını duyurdu.

İÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA: İNCELEME BAŞLATILDI

Rektörlükten yapılan açıklamada, "İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden birincilikle mezun olan sevgili öğrencimiz Muhammet Emin Ay'ı tebrik ediyor, meslek hayatında başarılarının devamını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hukuk fakültesinin mezuniyet töreninde gerçekleşen "üzücü" durumla ilgili Rektörlüğün inceleme başlattığı kaydedildi.

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