Hükümet ve Türk-İş görüşmesinde zam oranı belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Başkanı saat 16:00 kamu işçilerine uygulanacak zam oranları için bir araya gelmişti.

Hükümet ve Türk-İş zamda uzlaştı! Buna göre 2019 için hükümet kamu işçilerine yüzde 8-4 ve seyyanen 150 zam yapacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Türk-İş ile varılan çerçeve protokolünün detaylarını kısa bir açıklama ile duyurdu. Buna göre:

2019'da ücreti 3500 TL'nin altında olan kamu işçisine 150 TL seyyanen zam yapılacak.

Bunun yanı sıra 2019'un ilk altı ayında yüzde 8 ikinci altı ayda yüzde 4 zam oranları uygulanacak.

Çerçeve protokolüne göre 2020'de ilk altı ay yüzde 3 ikinci altı ayda da yüzde 3 + enflasyon farkı oranında zam yapılacak..