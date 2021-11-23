Hükümetin gündemi asgari ücret! Zam oranı ve ücret belli oldu! Sektörel asgari ücret masada!

Türkiye'de milyonlarca çalışanı merakla ilgilendiren asgari ücret zammı konusunda hükümet kanadında yapılan görüşmeler sürüyor. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre üzerinde çalışılan ‘dar gelirli paketi’ konusunda son noktaya yaklaşılıyor. İşçilerin yanı sıra işverenleri de ilgilendiren asgari ücret konusunda araştırma yapıldı. Buna göre sektörel asgari ücretin de değerlendirildiği ifade edilirken enflasyona ek olarak 8-10 puanlık zam konusu tartışılıyor. Asgari ücretin ise 3 bin 600 lira civarında olacağı iddia ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından asgari ücret, 3600 ek gösterge ve emekli maaşlarının iyileştirilmesi konusunda yaptığı çalışmalara ilişkin olarak AK Parti'ye bilgi verildiği parti kurmaylarının ‘olasılıklar ve yapılabilirlik’ üzerine değerlendirmeler yaptığı öğrenildi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bakanlık özel bir araştırma yaptırarak sektörel asgari ücret uygulamasına da değerlendirmeye aldı. Böylece belirlenecek asgari ücretin enflasyonun ne kadar üzerinde olacağına ilişkin alternatifler konuşuldu. Enflasyona ek olarak 8-10 puanlık zammın değerlendirildiği ve böylece rakamın 3 bin 600 lira civarında olacağı ifade ediliyor. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yapılan toplantılarda rakam söylemek yerine genel dengeler üzerinden bilgi verdi.

İŞVERENE PRİM DESTEĞİNİN ARTIRILMASI GÜNDEMDE

Asgari ücretin ekonomik dengelerin dışında yüksek bir tutarda belirlenmesinin tüm ücret skalasını bozabileceği, asgari ücretle işçi çalıştıran küçük işlemelerin kayıt dışı çalıştırma yolunu tercih edeceği, bunun da çalışanlar aleyhine sonuç doğurabileceğine dair değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, devletin işverene ödediği 75 liralık prim desteğinin, 100 lira olarak uygulanmasının da gündemde olduğu belirtildi.

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINMAYACAK MI?

Asgari ücretten vergi alınmaması konusunda Bakan Bilgin düşüncüleri de ortaya çıktı. Bakan Bilgin'in,“ Asgari ücretten verginin kaldırılması tartışması doğru değil, mümkün de değil. Bu kesintilerle çalışanların sağlık harcamaları, sosyal güvenlik giderleri karşılanıyor. Ama sektörel asgari ücreti tartışıyoruz. Seçenekleri değerlendirerek, karar vereceğiz. Belli meslekler var ki; belki standart ücretin üzerinde olabilecek” dediği öğrenildi.

LİSE MEZUNU KAMU ÇALIŞANI 3600 EK GÖSTERGEDEN YARARLANAMAYACAK, FARKI ÇALIŞMA GÜNDEMDE

3600 ek gösterge ve emekli maaşlarının iyileştirilmesi konusu da masada. 3600 ek gösterge konusunda bazı sıkıntıların olduğu, bu göstergenin üniversite mezunlarına uygulandığı, lise mezunu kamu çalışanlarının bundan yararlandırılamayacağı belirtildi. Bu nedenle, 3600 ek gösterge dışında yeni bir tanımla, farklı bir çalışma yapıldığı öğrenildi.

EMEKLİ MAAŞLARI

Asgari ücretin de altında olan emekli maaşlarının artırılması konusunda yapılan çalışmaya göre de seyyanen zam yapılması gündemde .

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Öte yandan asgari ücret işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmaları sonucunda oy çokluğu veya oy birliğiyle belirleniyor. 15 üyenin yer aldığı komisyonda çalışanları TÜRK-İŞ, işverenleri TİSK temsil ediyor. 5 üye ise hükümet temsilcilerinden oluşuyor. Aralık ayının başında başlayan görüşmeler, ayın son haftasında tamamlanıyor.

ASGARİ ÜCRET KONUSUNDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranları zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. İnşallah asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlilerin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Asgari ücretle geçinen yaklaşık 8 milyon kardeşimizin enflasyona ezdirilmemesi, insanca yaşayacakları bir ücret seviyesine çıkarılmaları beklentimizdir. Asgari ücret tanımı itibariyle, “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek” ücrettir. Şu kış kıyamette insanlarımızın haklı taleplerini karşılamak hepimizin sorumluluğu altındadır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücreti en az net 5.200 TL olmalıdır. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim şartlarını belirleyen yoksulluk sınırının Kasım 2021 itibarıyla 10 bin 200 TL’yi aştığını, Aralık 2021’de ve 2022 yılında daha da yükseleceğini dikkate alarak (bir hanede iki asgari ücretli çalışan olduğu varsayımı ile) asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısından az olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle 2022 yılı asgari ücreti 5.200 TL olmalıdır.

TÜRK- İŞ Başkanı Ergün Atalay: Önümüzdeki dönemde asgari ücret görüşmelerine başlayacağız. O sadece düşük gelirli grupların değil çalışma hayatında yer alan herkesin gelirine bir müdahale etme imkanıdır. Aynı zamanda o bizim işsizlik sigortasından tutun bütün harcamalara kadar düzenleyici bir eşittir. Ama esas etkisi de özel sektördeki ücret seviyesini bilhassa örgütsüz çalışanların ücret seviyesinin reel olarak değiştiren etkileyen durumdur. O yüzden asgari ücret grubu çok önemlidir. 45 yıldır asgari ücret belirleniyor bu yıl 45 yıla bedel bir yıl olacak.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90