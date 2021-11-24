Hükümlülerin gözü bu karardaydı! Açık cezaevlerinde Kovid-19 izinleri 31 Mayıs'a kadar uzatılabilecek

TBMM Genel Kurulu'nda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi.

Ceza infaz kurumlarındaki Kovid-19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişikliğe gidildi. Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi.

31 MAYIS 2022'YE KADAR UZATILABİLECEK

Koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülere, denetimli serbestlik tedbiri uygulanacak. Cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.