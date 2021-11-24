Miray Daner'den sevgilisi Oğulcan Engin'le ilk paylaşım geldi! Mutlulukları verdikleri poza yansıdı!Van'da dehşet yaşandı! Kayınpeder, gelinini arazi tartışması esnasında gözünü kırpmadan öldürdü!ATV Müge Anlı canlı izle bugün 24 Kasım 2021 Çarşamba| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTubeOlympiakos - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Inditex grubu Black Friday, kış indirimi ne zaman? Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho indirimleri ne zaman başlıyor?Öğretmenler günü hangi yıldan beri kutlanıyor 2021? Hangi tarihten itibaren kutlanmaya başlandı 2021?Epic Games Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman, başladı mı? Epic Games Black Friday indirimleri 2021Döviz kurundaki yükseliş araç sahiplerinin cebini yakacak! Benzine 1,02 TL motorine 1,06 TL, LPG'ye ise 70 kuruş zam bekleniyorAçık cezaevi izinleri Adalet Bakanlığı son durum 2021| Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek 2021?Thodex'ten sonra bir kripto para vurgunu daha! Hecoin ile yüzlerce kişi dolandırıldı, paralar buhar olup uçtu
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Hükümlülerin gözü bu karardaydı! Açık cezaevlerinde Kovid-19 izinleri 31 Mayıs'a kadar uzatılabilecek

Hükümlülerin gözü bu karardaydı! Açık cezaevlerinde Kovid-19 izinleri 31 Mayıs'a kadar uzatılabilecek

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 5'inci Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifine, ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili maddede değişikliğe gidildi. Kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülere denetimli serbestlik tedbiri uygulanacak. Bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

Hükümlülerin gözü bu karardaydı! Açık cezaevlerinde Kovid-19 izinleri 31 Mayıs'a kadar uzatılabilecek

TBMM Genel Kurulu'nda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi.

Ceza infaz kurumlarındaki Kovid-19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişikliğe gidildi. Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi.

Hükümlülerin gözü bu karardaydı! Açık cezaevlerinde Kovid-19 izinleri 31 Mayıs'a kadar uzatılabilecek

31 MAYIS 2022'YE KADAR UZATILABİLECEK

Koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülere, denetimli serbestlik tedbiri uygulanacak. Cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT