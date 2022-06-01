Hulki Cevizoğlu'ndan altılı masaya zehir zemberek sözler: " Cumhurbaşkanlığını kazanmaları çok zor, bunlar bayramda bile birbirlerinin elini sıkamayacak insanlar"

CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunumuyla ekrana gelen Akıl Çemberi programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun olduğu altılı masanın yaptığı son toplantı konuşuldu.

"CUMHURBAŞKANLIĞINI KAZANMALARI ÇOK ZOR"

Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci - yazar Hulki Cevizoğlu, altılı masada yer alan partileri sert sözlerle eleştirdi. Bu partilerin cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmalarının zor olduğunu dile getiren Cevizoğlu şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığını kazanmaları çok zor. Niye çok zor? Bir araya gelemiyorlar. Bunlar bayramda bile birbirlerinin elini sıkamayacak insanlar. Artık komediye döndü. Kapıda ben onu karşılarım. Bir tiyatro var. Tiyatral bir sahne var karşımızda. Birbirlerine karşı iktidar gösterisinde bulunuyorlar. Bir siyaset oyunu oynuyorlar. Kapıda o onu karşıladı, bu onun sırtını tuttu, 'buyurun içeriye' dedi. İnsanların canı sıkılmadı mı? İzleyenlerin, vatandaşların, seçmenlerin içi kararmadı mı, bu tiyatroyu bunları görmekten?4 kişi oldu, 6 kişiyiz. 2 kişi daha kaldı, 2 kişiye daha oturmaya gideceğiz. Sıktı artık, bu. Bu yüzde 1'lik hisseyi Demirtaş ve partisi mi tutuyor elinde ona mı tabisiniz ya?"