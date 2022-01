Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Allahyar transferini resmen duyurdu!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'i uzun süren görüşmelerin ardından satın alarak hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Acun Ilıcalı, teknik direktörlük görevi için de Şota ile anlaşma sağlamıştı. Deneyimli çalıştırıcının imza töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ilıcalı, birçok konu hakkında konuştu. Bir süredir gündemde olan Allahyar Seyyadmeneş transferini de duyurdu.

"BEN BAŞARMAK İÇİN YAŞIYORUM"

Eski teknik direktör McCann ile yolları ayırma kararını 1 ay önce aldığını söyleyen Acun Ilıcalı, "Ben başarı için yaşıyorum. Benim kariyerim başarıların üstüne kurulu ve bu başarıyı futbol dünyasına da yansıtmak istiyorum. Buraya eğlenmeye ve insanları eğlendirmeye geliyorum. Bu şehrin insanları mümkün olduğu kadar mutlu olsun istiyorum. Önce iyi futbol olacak, ardından sonuçlar gelecek. Elbette bu yol çok zorlu. Ayrılıkları seven biri değilim. Eski menajer McCann'ı görevden almak zordu ama bu kararı 1 ay önce vermiştim." şeklinde konuştu.

ALLAHYAR TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Transferle ilgili gelen bir soru üzerine Ilıcalı, "Ben ve takımım günde 20 saat boyunca transferleri bitirmek için uğraşıyoruz. Büyük mücadeleleri severim. Bu zorluğun da üstesinden geleceğiz. Bir oyuncu halihazırda burada. Bu kişi Allahyar Sayyadmanesh. Şu an sağlık kontrollerinden geçiyor" dedi.

"KEANE POTTER'I SATMAYACAĞIZ"

Oyunculara gelen tekliflerle ilgili de konuşan Ilıcalı, "Keane Lewis-Potter'ı satmayacağız. Kulübümüzde bu kadar büyük bir teklif gören bir oyuncuya sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Şu anda 20 milyon sterlin ödeseler bile onu satmayacağım. Yeteneklerini bizde göstermeye devam etmesini istiyoruz. Hayatta her şeyin bir zamanı vardır ve zamanlama çok önemlidir ve bunun şu anda doğru hareket olduğunu düşünmüyorum. Kulübü daha yeni satın aldık ve birlikte ileriye taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK ADAYLARDAN BİRİ OLACAĞIZ"

Futbol tarzlarının beğeni toplayacağını aktaran Ilıcalı, "Ben tanrı değilim. Benim için Premier Lig'e ne zaman çıkacağımızı söylemek kolay değil. Ancak önümüzdeki 1-2 sene içerisinde en büyük adaylardan biri haline geleceğiz. Bu kulüp fantastik, büyük bir kulüp. Fantastik taraftarları ve harika bir şehri var. Futbol insanları eğlendirmek için var. 0-0 berabere kalmaktansa 4-3 kaybetmeyi tercih ederim. Bence taraftarlar da futbol tarzımızı çok sevecek" şeklinde konuştu.

"EVİMİ KOLAY KOLAY TERK ETMEM"

"Burada 10 yıl boyunca kalmayacağım. Bence öykümüz çok daha uzun sürecek. Bence başarı için sadece para da yeterli değil. Başarı için para tek başına yetmez! Bundan sonra Hull benim evim. Ben evimi kolay kolay terk etmem" değerlendirmesinde bulundu.

"KESİNLİKLE POZİTİFİM"

5 yıl içerisinde kupa kazanma fikrine pozitif olduğunu dile getiren Ilıcalı "Ben pozitif bir insanım. Her zaman cesurum ve her zaman hayallerim var. 5 yıl içinde bir kupa kazanmak mı? Neden olmasın. Zaman değişiyor ve ben her şeyi hesaplıyorum. Kesinlikle pozitifim." ifadelerine yer verdi.