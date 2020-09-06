Cezayir'de Kasım ayında referanduma sunulacak anayasa değişikliği taslağı onaylandıDiyarbakır'ın Bağlar İlçesinde zabıta servis aracı kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradıHusiler Ebha Havalimanı'na geniş çaplı saldırı düzenlediBelarus’ta protestocular Lukaşenko aleyhine sloganlar atarak istifa çağrısında bulunduHaişen tayfunu Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu bölgesini tamamen etkisi altına aldıMilliler deplasmandan puanla döndü! Sırbistan'da gol sesi yokABD Açık Tenis Turnuvasında Djokovic şoku! Diskalifiye edildiHanan Aşravi İsrail'in Batı Şeria'da iki tarihi mekana el koyma kararını kınadıKayseri'de evinin yakınında saldırıya uğrayan Naci Aydın yaralandıDizi setinde koronavirüs skandalı
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan için başsağlığı mesajı yayımladı

Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan için başsağlığı mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib bölgesinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu yaralanan bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan için başsağlığı mesajı yayımladı

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan Türk askerine yönelik teröristlerce yapılan hain saldırıda ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan (28), şehit oldu. Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Aslan'ın acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine verildi.

Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına M4 karayolu yakınlarında teröristlerce hain bir saldırı düzenlendi. Yapılan saldırı sonucu bölgede görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan ağır yaralandı. Ağır yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan Uzman Onbaşı Serdar Aslan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit olan Serdar Aslan'ın acı haberi ise Gaziantep'te yaşayan ailesine verildi. Acı haberi alan aile yasa boğulurken, şehidin evi ve evinin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı.

En son dün akşam ailesiyle görüşmüş

Aslen Şanlıurfa Bozova nüfusuna kayıtlı olan, evli ve bir çocuk babası Şehit Serdar Aslan'ın en son dün akşam saatlerinde ailesiyle telefonda görüştüğü öğrenildi.

Bakan Akar'dan taziye mesajı

Yaşanan hain saldırı sonucu şehit olan Serdar Aslan için bir taziye mesajı yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Silah arkadaşımız, 6 Eylül 2020 tarihinde teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kaderli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

iha-20200906aw108068-3.jpg

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT