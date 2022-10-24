Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu paylaşımı! Eski eşlerin dostane ilişkisi takdir topladı, o fotoğrafa beğeni yağdı!

Hülya Avşar'ın Instagram hesabında eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile birlikte çektirmiş olduğu fotoğrafı paylaşması ilgi odağı oldu.

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Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu paylaşımı! Eski eşlerin dostane ilişkisi takdir topladı, o fotoğrafa beğeni yağdı! 1

Kızları Zehra'nın doğumunun ardından 2005 yılında boşanan Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar, evliliklerini bitirse de dostlularına devam eden nadir ünlüler arasında yer alıyor.

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