Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası!MİT TIR'ları davasında hapis cezalarının gerekçesine ilişkin açıklamaKoronavirüs salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanından dikkat çeken açıklamaMaskeler ne zaman çıkacak? Uzman isim o tarihi vurguladıSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 29 Aralık 2020 SalıBülent Denkdemir kimdir? | TOGG Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Denkdemir hayatıİngiltere'de yaşanan mutasyonun ardından hastaneler çadırlar kurmayı planlıyorAntalyaspor-Hatayspor maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 2 LİNKİTürk Hava Yolları ocak ayı için uçuş planını açıkladıAylin Sözer'i öldüren katilin ilk ifadesi ortaya çıktı
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Hülya Avşar'dan yeni pozlar! Kostümü ile yürek hoplattı

Hülya Avşar'dan yeni pozlar! Kostümü ile yürek hoplattı

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel programına konuk olan Hülya Avşar, giyindiği kırmızı ve derin yırtmaçlı kostümü ile nefesleri kesti. Avşar, programdan birkaç kareyi resmi sosyal medya hesabından paylaşınca beğeni yağmuruna tutuldu.

Hülya Avşar'dan yeni pozlar! Kostümü ile yürek hoplattı

BKM'nin çok sevilen yapımlarından olan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel programının tanıtım videosu yayınlandı. Yılmaz Erdoğan'ın sunuculuğunu üstlendiği fenomen programa 31 Aralık gecesi ünlü isimler konuk oluyor. 

GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLEDİ

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yılbaşı özel bölümünde Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Hülya Avşar, Koray Avcı, Emir Can İğrek gibi birbirinden ünlü isimler konuk olacak. Programın çekiminde giydiği derin yırtmaçlı kıyafetiyle yürek hoplatan Avşar'a takipçilerinden beğeni yağdı. 57 yaşındaki Hülya Avşar'ı kırmızı derin yırtmaçlı elbisesiyle görenleri güzelliği ile büyüledi.

Hülya Avşar'dan yeni pozlar! Kostümü ile yürek hoplattı

Hülya Avşar'dan yeni pozlar! Kostümü ile yürek hoplattı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT