Hülya Avşar'dan yeni pozlar! Kostümü ile yürek hoplattı

BKM'nin çok sevilen yapımlarından olan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel programının tanıtım videosu yayınlandı. Yılmaz Erdoğan'ın sunuculuğunu üstlendiği fenomen programa 31 Aralık gecesi ünlü isimler konuk oluyor.

GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLEDİ

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yılbaşı özel bölümünde Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Hülya Avşar, Koray Avcı, Emir Can İğrek gibi birbirinden ünlü isimler konuk olacak. Programın çekiminde giydiği derin yırtmaçlı kıyafetiyle yürek hoplatan Avşar'a takipçilerinden beğeni yağdı. 57 yaşındaki Hülya Avşar'ı kırmızı derin yırtmaçlı elbisesiyle görenleri güzelliği ile büyüledi.