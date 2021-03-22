Hülya Gülşen Ramo'ya konuk oluyor!

BKM Film çok sevilen Ramo dizisi harekete geçerek reyting sonuçları sonrası dizinin güzel gidişatının devam etmesi için kadrosunun güçlendirilmesine karar verildi.

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Cemre BAYSEL ve Görkem Sevindik’in paylaştığı Ramo dizisi kadrosuna Hülya Gülşen de katılacak. Usta oyuncu dizide Tezer Bilen adlı fizik profesörünü canlandıracak.

RAMO SON BÖLÜMDE NE YAŞANDI

Dizinin son bölümünde Ramo kendi sorumluğunda olan yüklü bir paranın çalınmasıyla sinirlenerek bu olaydan sonra Kudret ile yeniden karşı karşıya gelmişti.