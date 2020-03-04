Hülya Kılınç kimdir? Birçok kişi Hülya Kılınç hakkındaki flaş gelişme sonrası internet üzerinde arama yapıyor. Hülya Kılınç birçok internet kullanıcısı tarafından merak ediliyor. Peki Hülya Kılınç kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

HÜLYA KILINÇ KİMDİR?

Hülya Kılınç,Odatv muhabiridir.

Odatv haber sitesinin haber müdürü Barış Terkoğlu'nun ardından haberi yapan Hülya Kılınç da gözaltına alınmıştı.

Barış Terkoğlu hakkında Odatv haber sitesinde yapılan bir haberden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı alınmıştı. Barış Terkoğlu, sabah erken saatlerde gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Barış Terkoğlu ardından haberi yapan ve Manisa'da yaşadığı öğrenilen muhabir Hülya Kılınç da gözaltına alınmıştı.

Odatv'de yayınlanan haber sebebiyle gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.