Hünnap nedir? Bu mucizevi meyvenin faydaları nelerdir?

Eylül ayında olgunlaşmaya başlayan hünnap, pazar ve market raflarında yer almak için gün sayıyor. Hünnap, diğer isimleriyle çiğde ya da innabi olarak biliniyor. Ülkemizde özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiştiği biliniyor. Son birkaç yıldır daha fazla tanınan hünnap, aslında çok uzun yıllardır şifa niyetine kullanılan bir meyvedir.

Rusya, Kuzey Afrika, Güney Avrupa, Orta Doğu ve Batı Amerika’da yetiştirilen hünnap, sert çekirdekli, iri zeytin biçiminde ve büyüklüğündedir. İlk başlarda yeşil iken olgunlaştıkça kırmızıya ve siyah-mor renge dönüşür. En dış çeperi derimsi ve ince, pulpası (yumuşak kısım) kopartıldığında elmadaki gibi sert ve beyaza yakın olduğu görülür. Fakat birkaç saat içinde sarılaşır ve yumuşamaya başlar. Birkaç gün içinde kabuğu da buruşur. Hünnap, bahçelerde yetiştirildiği gibi yabanî olarak da bulunur.

HÜNNAP MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Hünnap, oldukça düşük kalorili bir meyve olarak bilinir. Bu sayede kilonuzu korumanızda destek sağlar. Bu meyvenin 1 porsiyonu (4 adet) yaklaşık 47 kaloridir.

Hünnap'ın, besin değeri oldukça yüksektir. Yapılan araştırmalar, zengin içeriğiyle bu meyvenin kanseri yenebileceğini ortaya koydu.

Tam bir antioksidan ve yüksek C vitamini kaynağı. A vitamini bakımında da bir hayli zengin olan bu meyve bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle de bilinir.

Bağırsak sorunlarına iyi gelir, özellikle kabızlığı tedavi eder. 100 gramı içerisindeki potasyum; günlük potasyum değerinizin %7 civarını karşılamasıyla beraber, kalp ve damar sağlığınıza iyi gelir.