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  3. Hurda sesleri vatandaşı sokağa döktü! Park halindeki 10 arabaya çarpıp kaçtı

Hurda sesleri vatandaşı sokağa döktü! Park halindeki 10 arabaya çarpıp kaçtı

Çekmeköy’de bir minibüs sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 10 araca çarptı. Sürücü, olay sonrası hızla bulunduğu yerden kaçtı. İşte detaylar...

Hurda sesleri vatandaşı sokağa döktü! Park halindeki 10 arabaya çarpıp kaçtı

Olay, Çekmeköy’de meydana geldi. Öne sürülen bilgiye göre geçtiğimiz gün saat 00.30 sularında, alkollü bir sürücü panelvan tipi minibüsüyle cadde üzerinde aşırı hız yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedetti. Bunun üzerine yol üzerinde park halinde bulunan 10 araca çarptı.

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VATANDAŞ SOKAĞA DÖKÜLDÜ!

Meydana gelen kaza sonrası hurda seslerini duyan vatandaşlar sokağa dökülürken, alkollü olduğu bilinen sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı. Bu olayla birlikte, sürücünün farklı sokaklardaki araçlara da çarpıp kaçtığı iddia edildi.

"ÇOK SAYIDA ARAÇ SÜRÜCÜSÜ MAĞDUR OLDU"

Meydana gelen kazada aracı hasar alan Turan Güner isimli vatandaş, “Gece saat 12 sularıydı, ben o sıra evde otururken dışarıdan gelen sesler üzerine sokağa fırladım. Aşağı indiğimde bir minibüsün park halinde bulunan10 araca çarpıp kaçtığını öğrendim. Benim aracında içlerindeydi. Aracı henüz 3 ay önce almıştım. Görenlerin anlattığına göre sürücü alkollüymüş. Buraya gelmeden önce de farklı sokaklardaki araçlara da çarpmış. Çok sayıda araç sürücüsü mağdur oldu” diye konuştu.

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