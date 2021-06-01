Hürriyet yazarı Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sedat Peker yorumunu yazdı: Önemsemeyin, ciddiye almayın!

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayımladığı köşe yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sedat Peker videoları hakkındaki yorumuna yer verdi. Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in son dönemde gündemden düşmeyen açıklamalarını 'video operasyonu' olarak nitelendiren Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu hakkında, "Ciddiye almayın, önemsemeyin" dediğini ve bu yorum karşısında şaşırdığını ifade etti.

"MYK TOPLANTISINDA KONUSU BİLE AÇILMIYOR"

"15 Temmuz’daki kanlı darbe girişimi dahil şimdiye kadar birçok uluslararası operasyonu başarısızlığa uğratan Erdoğan’ın, 'video operasyonları' için 'Ciddiye almayın, önemsemeyin' demesine şaşırmadım" diyen Selvi, yazısının devamında, "Darbeleri, muhtıraları, parti kapatma davalarını, Gezi'yi, 17-25 Aralık operasyonlarını püskürten Erdoğan için, videoların ne ehemmiyeti olacak ki? Erdoğan başta, 'Ciddiye almayın, önemsemeyin' dediği için MYK toplantısında videolar üzerinden yapılmak istenen operasyonu tartışmaya bile açmıyor. Ama toplantının başında yaptığı konuşmada bu konuya değiniyor." ifadelerine yer verdi.

BİNALİ YILDIRIM'IN AÇIKLAMASI

MYK toplantısının 26 Mayıs Çarşamba günü AK Parti grubundan hemen sonra yapıldığını söyleyen Selvi, toplantının başında Binali Yıldırım'ın, oğlu hakkındaki iddialara cevap vererek "Oğlum Venezüella'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil; geçen sene aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de Kovid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır." dediğini aktardı.

HALİL FALYALI 'TANIMIYORUM' DEDİ

Uyuşturucu iddialarına sert bir tepkiyle karşılık veren Yıldırım, basına yaptığı açıklamada, "Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek bize yapılabilecek en büyük hakarettir, yanlıştır" ifadelerini kullanmasının ardından oğlu Erkam Yıldırım da Peker hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yıldırım’ın oğluyla iş yaptığı iddia edilen Kıbrıslı Halil Falyalı ise "Ne Binali Bey’i ne de oğlunu tanıyorum" diye açıklama yapmıştı.

GÜMRÜK KAYITLARI İDDİASI

Bu olayların ardından 1 Ekim-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki gümrük kayıtlarında Venezüella'ya maske sevkıyatı yapılmadığı gündeme getirilince bu kez de Erkam Yıldırım’ın yardım maksadıyla götürdüğü test kiti ve maskenin yolcunun yanında taşıyabileceği miktarda olduğu için gümrük kayıtlarında yer almadığı ifade edildi.

"ÜÇ İDDİA DOĞRU ÇIKMAYINCA GÜMRÜK KONUSU GÜNDEME TAŞINDI"

Selvi, Erkam Yıldırım'ın Venezüella'ya gidiş tarihinin doğru çıkmadığını belirterek "Halil Falyalı’yla ilgili iddiaları ise Falyalı yalanladı. Uyuşturucu iddiası tepki topladı. FETÖ yöntemleriyle Türkiye’ye operasyon çekenlerin üç iddiası doğru çıkmadıktan sonra bu kez gümrük konusu gündeme taşındı" diye yazdı.