Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi yazdı: Ülkede psikolojik savaş yaşanıyor, hedefte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri var!

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün köşesinde yer verdiği, 'Psikolojik savaş yaşanıyor' başlıklı yazısında, Türkiye'de yaşanan son siyasi gelişmeleri ele aldı. Yazısına, "Türkiye'de yaşananlara bir ad koy denilse hiç tereddüt etmeden, 'Psikolojik savaş yürütülüyor' derim. O kadar net" ifadeleri ile başlayan Selvi, algı operasyonları yetmeyince şimdi de devreye psikolojik savaş unsurlarının sokulduğunu söyledi.

KİM İÇİŞLERİ BAKANINI İSTİFA ETTİRİYOR?

"Önce bir yalan haber ortaya atıyorlar. Sonra daha büyük bir yalan haber atıyorlar. 'AKP’li kaynaklardan aldığımız bilgiye göre' diye bir şey ekliyorlar. Sosyal medyada TT yapıyorlar, TV programlarında saatlerce tartışıyorlar. Sonra o haber yalan çıkıyor. Ama dünyanın en doğru haberlerini vermişler gibi yeni bir yalan haberin daha peşine düşüyorlar" şeklinde konuşan Selvi, Türkiye'de psikolojik savaş yürütüldüğünü ve bu savaşın unsurlarının sahaya sürüldüğünü belirterek, "Kimi gece yarısı kabineyi değiştiriyor? Kimi İçişleri Bakanı’nı istifa ettiriyor? Kimi AK Parti milletvekillerini isyan ettiriyor? Bunu neden yapıyorlar? Çünkü psikolojik savaş yürütüyorlar.

Bir süredir Türkiye kritik bir eşikte diyorum. Ya Türkiye’yi 90’lı yıllara çekmek isteyenler kazanacak ya da demokrasi güçleri diyorum. Ya demokrasi güçleri kazanacak ya da kaos tellalları diyorum. Bu işin hedefinde 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Amaçları Erdoğan’ı tasfiye etmek. Onun için her türlü enstrümanı devreye sokuyorlar. Özellikle de AK Parti üzerinde oynuyorlar." ifadelerini kullandı.

"TOPLANTIDA ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti milletvekilleriyle istişare toplantıları yaptığını, bakanlarla kabine toplantısı gerçekleştirdiğini belirten Selvi, "Toplantılarda bir uyum ve sinerji ortaya çıkıyor. Ama bir de bakmışsınız ki, milletvekilleri isyan ettirilip, bakanları istifa ettiriyorlar. Ama toplantıda öyle bir şey yok. Zaten bir süre sonra haberleri yalan çıkıyor" diye yazdı.

"ARTIK PROJE OLDUĞU ANLAŞILMAYA BAŞLANDI"

Selvi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğine yönelik iddialara da değinerek "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis’te 2015 rakımda Gazi Tepe Üs Bölgesi’ni ziyaret ediyor, onlar internetten bakanı istifa ettiriyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü psikolojik savaş yürütüyorlar" dedi.

"Çok abartmaya başladılar. Artık bu işin bir proje olduğu anlaşılmaya başlandı" diyen Selvi, yazısını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Yalan habere, algı operasyonlarına, psikolojik savaşa ne kadar çok abanırlarsa o kadar iyi oluyor. Millet tehlikenin farkına varıyor. İki şeyi hesap etmiyorlar. 1- Milletin feraseti harekete geçerse, onların algı operasyonları ters teper. 2- Erdoğan faktörü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 90’lı yılların liderleri gibi değil. Krizlere teslim olan değil, krizleri teslim alan bir lider. Şimdiye kadar bu tür operasyonları boşa çıkarmış bir lider."