Hüseyin Alan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? TMMOB Başkanı Hüseyin Alan'ın biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Hüseyin Alan, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Hüseyin Alan'ın hayat biyografisi.

HÜSEYİN ALAN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Hüseyin Alan, İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji fakültesi jeoloji mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun oldu. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı görevini yürütmektedir.

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Hüseyin Alan'ın kaç yaşında ve nereli olduğu bilinmemektedir, araştırmalarımız devam etmekte olup, siz değerli okuyucularımız bilgi sahibiyseniz yorum bölümden bize yazabilirsiniz.