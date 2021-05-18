Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne katılan Hüseyin Avni Aksoy, Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Yaşanan gelişmenin ardından Hüseyin Avni Aksoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtları araştırılmaya başladı. İşte yanıtlar...

HÜSEYİN AVNİ AKSOY KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

CHP'li isimlerden olan Hüseyin Avni Aksoy, 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Aksoy, bu kararında partinin izlediği politikanın etkili olduğunu vurgulayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği istikametten saptığını ifade etmişti. CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin kurduğu parti çalışmalarına destek veren Aksoy, Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Hüseyin Avni Aksoy Memleket Partisi'ne katılmasının ardından vatandaşlar tarafından hayatına dair detaylar merak edilmeye başladı. Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığına verilmesiyle Aksoy, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yardımcısı oldu. Tıp doktoru Hüseyin Avni Aksoy, 65 yaşında olup Karabük Safranbolu doğumludur.

1956 yılında Safranbolu'da doğan Türk siyasetçi Aksoy, İlköğrenimini köyünde, orta ve lise öğrenimini Safranbolu'da birincilikle tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Aksoy, 1984 ve 1988 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında ihtisasını yapmıştır. Aksoy, 2000 yılında Karabük Tabip Odası başkanlığına seçildi ve ayrıca 3 dönem Tabip Odası Başkanlığı yaptı. İyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Aksoy, evli ve 1 çocuk babasıdır.