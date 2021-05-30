İçişleri Bakanlığı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda çıkan çatışmada bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Peki Hüseyin Keleş kimdir? | Şehit Hüseyin Keleş nereli? İşte ayrıntılar...

HÜSEYİN KELEŞ KİMDİR?

Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda görevliydi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada , Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda çıkan çatışmada bir jandarma personelinin ağır yaralandığı, helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldığı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve jandarmamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ŞEHİT HÜSEYİN KELEŞ NERELİ?

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in Ankara'daki ailesine acı haber verildi. Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in Ankara'daki ailesine şehadet haberi verildi. İki çocuk babası olan şehidin komşuları ve yakınları babaevinde bir araya gelirken evinin bulunduğu binaya polis ve jandarma ekipleri Türk bayrağı astı.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter adresinden konuyla ilgili paylaşım yapıldı.