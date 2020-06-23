CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın görevden alınmasının ardından Hüseyin Sarı, Hüseyin Sarı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden görevden alındı? sorular internet arama motorlarında vatandaşlar tarafından çokça aratılmaya başlandı. Biz de bu konuyla ilgili önemli bilgilere haberimizde yer verdik .İşte tüm detaylar...

HÜSEYİN SARI KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

57 yaşında olan Hüseyin Sarı, Balıkesir'in Erdek ilçesinde gözlerini hayata açtı. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da, lisans eğitimini ise Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Bölümünde yaptı. Buradaki eğitimine ara vererek 1986 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu.

SİYASİ HAYATI

1994 yılında Belediye Meclis Üyesi olarak siyasete atıldı. 1999 ve 2009 yılları arasında Erdek Belediye Başkanlığı görevin, yerine getirdi. Hüseyin Sarı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Hüseyin Sarı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Balıkesir İli, Erdek İlçesi Belediye Başkan adayı oldu ve seçimleri kazanarak Erdek'in yeni belediye başkanı olarak seçilmişti.

NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesince, her iki ihalede serbest rekabet ortamının kasıtlı olarak engellenerek sonucu süreç başlamadan belli olacak şekilde planlama yapıldığı ve ihalelerin tek katılımcı ile gerçekleştirilerek planlandığı şekilde sonuçlandırıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın ihaleye fesat karıştırma suçu kapsamında 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve bu kararın Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 20 Mayıs 2020 tarihli kararıyla onandığı anlaşılmıştır.Belediyenin önemli bir taşınmazı ile ilgili iki ayrı ihale süreci konusunda bizzat mahkeme kararıyla tespit yapılması ve bu kararın onanması üzerine adı geçen Belediye Başkanı, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır.

BASIN AÇIKLAMASI