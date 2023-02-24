Hüseyin Yayman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman'ın biyografisi

AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman, kahramanmaraş merkezli deprem sonrası 11 yakını kaybederek gündeme gelerek Hüseyin yayman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman'ın biyografisi

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Hüseyin Yayman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman'ın biyografisi

Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 ile arka arkaya yaşanan deprem felaketiyle binlerce vatandaşımızı kaybettik. Bu depremde 11 yakını kaybeden AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman, gündeme gelerek Hüseyin yayman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman'ın biyografisi

HÜSEYİN YAYMAN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

1969 Hatay’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamlayan Yayman, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans yaptı. Tezinin adı ‘Türkiye’nin Yönetim Sorunları ve Yeni Yönetim Paradigması’ dır.

Hüseyin yayman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman'ın biyografisi

Mektebi Mülkiye’de ‘Türkiye’nin İdari Reform Tarihi’ isimli doktora teziyle kamu yönetimi ve siyaset bilimi doktoru ünvanını aldı. Alanında ilk ve tek eser olan bu çalışma daha sonra kitap olarak basıldı. Halen pek çok üniversitede ders kitabı olarak okutulmaktadır.

Doç. Dr. Hüseyin Yayman, Gazi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. Akademik bilimsel dergilerde çok sayıda politik analizleri yayınlandı. Yayman, başta AK Parti olmak üzere, Türk siyasal hayatı, milliyetçilik, Türkiye’nin toplumsal yapısı alanlarında akademik/bilimsel çalışmalarına devam etmektedir.

Hüseyin Yayman, doktorasını tamamladıktan sonra bir süre ANAR araştırma şirketinde ve SETA Vakfında danışman/araştırmacı olarak çalıştı. Seçim ve propaganda konusunda AK Parti AR-GE Başkanlığının düzenlediği toplantılarda konuşmacı olarak bulundu. AR-GE biriminin Siyaset Akademisi programında Türkiye’nin Demokrasi Tarihi ve 2023 Türkiye Hedefi konularında konferanslar verdi.

Üniversitedeki akademik çalışmalarının yanında farklı gazetelerde siyasal analizler yazan Hüseyin Yayman, Hürriyet Gazetesinde bir süre köşe yazarlığı yaptıktan sonra Vatan Gazetesine geçti. Yayman, çözüm süreci kapsamında başlatılan Akil İnsanlar Heyetinde yer aldı.

Hüseyin Yayman, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ak Parti 27. dönem Hatay 2. sıra milletvekili adayıdır.

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