Fransa'da yaşayan Türk ailenin evine ırkçı saldırı! 40 kişilik Ermeni grup 4 Türk'ü yaraladı!Açık lise 3. dönem kayıt yenileme 2021 tarihi |AÖL 3. dönem kayıt yenileme ertelendi mi?Tarık Mengüç'ün eşi kimdir? Funda Mengüç nereli, kaç yaşında?Çan 2 Termik halka arz sonuçları | Çan 2 Termik ne zaman borsada işlem görecek?Biden soykırım dedi, dolar ve euro yükselişe geçti! İşte 26 Nisan 2021 Pazartesi dolar ve euro fiyatı...Ümraniye’de kısıtlama saatlerinde okey partisi veren 22 kişiye polis baskınıTÜBİTAK 98 personel alımı başvuru ekranı: 2021 TÜBİTAK personel alımı 2021 başvuru şartları neler?Uğur Demirok’tan Cüneyt Çakır'a penaltı tepkisi "O penaltıyı nasıl verirsin!"Lille'de Burak Yılmaz rüzgarı! Takımına galibiyet getirdiSON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından koronavirüs tedbirleri açıklaması
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi tutuklandı

Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi tutuklandı

Malatya'da husumetli iki grubun silahlı kavgasında gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, iki gün önce Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nda husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, kavgada 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye mevcutlu olarak sevk edilen 6 kişiden 4'ünün tutuklandığı 1 kişinin savcılıkca diğer şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi tutuklandı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT