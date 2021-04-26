Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi tutuklandı
Malatya'da husumetli iki grubun silahlı kavgasında gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, iki gün önce Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nda husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, kavgada 9 kişi gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye mevcutlu olarak sevk edilen 6 kişiden 4'ünün tutuklandığı 1 kişinin savcılıkca diğer şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI