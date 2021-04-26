Husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, iki gün önce Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nda husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, kavgada 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye mevcutlu olarak sevk edilen 6 kişiden 4'ünün tutuklandığı 1 kişinin savcılıkca diğer şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI