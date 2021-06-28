Huyumuz suyumuz iyice değişti! Altın gitti, kripto para geldi | Takı törenine kripto para damga vurdu

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak toplumda yer edinmiş birçok alışkanlık yavaş yavaş şekil değiştirmeye başladı. Ekonomi dünyasında devrim niteliğinde olan kripto para hayatımıza hızlı şekilde giriş yaptı.

TAKI TÖRENİNE KRİPTO PARA DAMGA VURDU

Dünyada bazı ülkeler tarafından resmi para primi olarak kabul edilen kripto para, Hatay'daki düğünde takı töreninde hediye edildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde Oğuzhan ve Özge Altunkürek'in düğünlerinde herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı. Düğünde geline her biri 3 dolar değerinde bin adet kripto para takıldı. Kripto para yatırımcısı olan aile yakını Hamza Özkan Cıbır takı töreninde kripto para takmayı tercih etti.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYE DENK GELDİK"

Kripto para hediyesi sonrasında şaşkınlığını gizleyemeyen gelinin babası Metin Buluç, ilk defa böyle bir şeye denk geldiklerini belirtti. Öte yandan kripto para sonrası damadın ağabeyi Fevzi Altunkürek de "Dijital çağın en mutlu anını yaşıyoruz. Dijital para artık yaygınlaşacak, artık düğünlerde bunu göreceğiz" şeklinde konuştu.

"BELKİ DE GELECEĞİN OLAYINI YAPIYORUZ"

Kripto para yatırımcısı Hamza Özkan Cıbır, "Belki de geleceğin olayını yapıyoruz şu anda, kripto paralar ile gelinle damada takılar takıyoruz. Artık her şey dijitalleşiyor. Düğünlerde bile takılar bu şekilde yapılabiliyor" dedi.