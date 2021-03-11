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Huzurevindeki taciz iddiasına soruşturma başlatıldı!

İzmir Torbalı'da bulunan huzurevinde görev yapan müdür yardımcısı Murat P., çalışan Ümmü Y.'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde taciz edildiği iddiasıyla şikayet etmesi üzerine açığa alındı. Hakkında soruşturma başlatılan Murat P.'nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Huzurevindeki taciz iddiasına soruşturma başlatıldı!

İddiaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Torbalı Huzurevi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Murat P., nöbetçi bakım görevlisi Ümmü Y.'yi  8 Mart gecesi elle taciz etti.

Mesai çıkışı Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olan Ümmü Y., daha önce de cep telefonuna mesajlar göndererek kendisini taciz ettiği iddiasında bulundu. 

Murat P., polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Torbalı Kaymakamlığı tarafından, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Murat P. açığa alınarak hakkında adli soruşturmanın yanı sıra idari soruşturma da başlatıldı. 

 

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