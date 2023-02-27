Hyun Hun Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyun Hun Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyun Hun Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hyun Hun Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hyun Hun Kim 30 Nisan 1991 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김현훈 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hyun Hun Kim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hyun Hun Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hyun Hun Kim'nin Suwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hyun Hun Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hun__20/

Hyun Hun Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hyun Hun Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hyun Hun Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hyun Hun Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Jinju HS

1 Ocak 2010 yılında Hongik Uni

1 Ocak 2013 yılında JEF Utd. Chiba

10 Ocak 2016 yılında Avispa Fukuoka

23 Şubat 2017 yılında YN F. Tigers

6 Ocak 2018 yılında Gyeongnam FC

1 Ocak 2019 yılında Gyeongju Citi.

13 Mart 2021 yılında Seoul E-Land

23 Şubat 2022 yılında Gwangju FC

10 Ocak 2023 yılında Suwon FC

Hyun Hun Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hyun Hun Kim şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dongnae Middle School (동래중학교, -2006),Jinju High School (진주고등학교, 2007-2009),Hongik University (홍익대학교, 2010-2012)

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