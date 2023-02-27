Hyun Taek Cho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hyun Taek Cho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hyun Taek Cho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hyun Taek Cho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hyun Taek Cho 2 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 조현택 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hyun Taek Cho Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Corporation yapmaktadır. Hyun Taek Cho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 10 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Hyun Taek Cho'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hyun Taek Cho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_hyuntaek_26/

Hyun Taek Cho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hyun Taek Cho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hyun Taek Cho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hyun Taek Cho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2015 yılında School Team SK

1 Ocak 2017 yılında Shingal HS

10 Ocak 2020 yılında Ulsan Hyundai

7 Ocak 2021 yılında Bucheon FC

31 Aralık 2022 yılında Ulsan Hyundai

Hyun Taek Cho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hyun Taek Cho şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hyun Taek Cho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ji-sung Park Football Club (박지성축구클럽, 2013),Yongin FC U15 (용인FC U15, 2015-2016),Yongin Football Center U18 Deokyeong (용인시축구센터U18 덕영, 2017-2019)

Güney Kore U23 takımında 2 numaralı formasıyla 2 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U18 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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