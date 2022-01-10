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Hyundai Santro Türkiye'ye geliyor! En ucuz otomobil olacak!

Hindistan'a özel olarak üretilen ve ucuz fiyatıyla dikkat çeken Hyundai Santro, bu yıl içerisinde ülkemize gelecek. Güney Koreli firma Türkiye'de yüksek satış rakamlarına ulaşmayı planlıyor.

Hyundai Santro Türkiye'ye geliyor! En ucuz otomobil olacak!

Türkiye'de birçok etken sebebiyle otomobil fiyatlarının aşırı pahalı olması, vatandaşları yeni arayışlar içerisine itmişti. Önceden ulaşılabilen birçok modelin fiyatlar nedeniyle şimdi lüks sınıfına girmesi araç sahibi olmak isteyenleri kara kara düşündürürken, Güney Koreli otomobil markası Hyundai'den sevindiren bir hamle geldi. Hindistan pazarına özel olarak üretilen Hyundai Santro, bu yıl Türkiye'ye getirilecek.

HİNDİSTAN İÇİN ÖZEL ÜRETİLDİ

Alım gücü düşük olan kişilere yönelik olarak üretilen bu otomobil, Hindistan'da oldukça popüler durumda. Uygun fiyatıyla herkesin cebine hitap eden bu otomobil sayesinde vatandaşlar araç sahibi olabiliyor. Ülkemizde de aynı durumu hedefleyen Hyundai yetkililerinin aracı bu yıl içerisinde Türkiye pazarına sokmayı planladığı ifade edildi.

Hyundai Santro Türkiye'ye geliyor! En ucuz otomobil olacak!

TÜRKİYE'DE FİYATI ARTACAK

Dünya çapında çok bilinmese de Asya'nın en önemli araçları arasında yer alan bu modelin Hindistan'daki fiyatının karşılığı yaklaşık olarak 87 bin TL. Türkiye'ye getirilecek aracın eklenecek ÖTV ve KDV ile birlikte fiyatının yaklaşık olarak 150-160 bin TL civarında satılması beklenirken, bu fiyatın da piyasaya göre oldukça ucuz olduğu görüşü hakim.

Hyundai Santro Türkiye'ye geliyor! En ucuz otomobil olacak!

DÜŞÜK PERFORMANS, UCUZ FİYAT

Fiyatıyla paralel şekilde özellikleri de düşük tutulan araçta, yüksek performans vaat edilmese de durumu olmayan kişiler en azından araç sahibi olmak için bu modele yöneliyor. 1.1 MPI motora sahip olan Hyundai Santro, 5 ileri vitesli manuel modeliyle Türkiye'de de satışa sunulacak. Konuyla ilgili firma tarafından bir açıklama yapılmazken, önümüzdeki aylarda harekete geçileceği ifade ediliyor.

Hyundai Santro Türkiye'ye geliyor! En ucuz otomobil olacak!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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